In una recente intervista con Cinemablend Simon Kinberg ha confermato che Stan Lee non ha girato una comparsa per

“Non abbiamo girato un cammeo” ha commentato il regista. “Preferisco dirlo fin da subito piuttosto che preservare il mistero per rispetto di Stan“.

Più che una comparsa, però, il film mostrerà un tributo al leggendario fumettista:

Abbiamo inserito un tributo, che è una cosa a cui non abbiamo pensato durante le riprese perché era ancora vivo e vegeto. È stato importantissimo per la realizzazione di questi film nel corso degli anni. Ha girato delle comparse e ha sempre dato suggerimenti su come realizzarli.

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.

X-Men: Dark Phoenix sarà nei cinema italiani il 6 giugno.

