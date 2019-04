Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Non sappiamo ancora quale sarà il destino del franchise deglidopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney. Tuttavia non è da escludere che i Mutanti facciano prima o poi irruzione nell’Universo Cinematografico Marvel dei Marvel Studios.

In virtù di ciò ComicBook.com ha voluto chiedere a James Marsden, ovvero il Ciclope dei primi film degli X-Men, se fosse o meno interessato ad un suo possibile ritorno nel mondo dei cinecomic nell’UCM:

Certo, ci starei. Penso che in quel mondo non ci siano solo regole. Puoi fare quello che vuoi. È stata una cosa speciale per me far parte di quel mondo per buona parte della mia vita, adoro quei fan e adoro interpretare quel personaggio, quindi si, sarei totalmente aperto all’idea.