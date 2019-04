Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Parlando con Entertainment Weekly il registaha parlato dipiù precisamente di un’idea scartata per il prologo del lungometraggio.

La scena in questione si ambienta su Cybertron e mostra lo scontro tra Autobot e Decepticon. Knight ha rivelato che in quella scena d’apertura sarebbe dovuto comparire anche la versione G1 di Megatron, storico villain della saga dei Transformers:

Avevo questa cosa in cui mi ero imbarcato in cui c’era anche Megatron. Entra nella scena semplicemente distruggendo tutto, gettando cose sul suo cammino, come Sauron ne Il Signore degli Anelli. Avevamo un nuovo design e una costruzione parziale di tutto il resto. Ero così eccitato, non vedevo l’ora di realizzarlo, ma poi nel mentre abbiamo pensato che sarebbe stato troppo costoso [..]. [Avrebbe] creato problemi per le persone che non conoscevano il franchise. Volevo essere sicuro che questo film fosse un tributo ai film in live-action e ai cartoni animati, che ci fossero livelli di divertimento per entrambi i tipi di fan.