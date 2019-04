tempo di lettura 1'

, legato per moltissimi appassionati di cinefumetti alla trilogia didiretta da, interpreterebbe volentieri un altro supereroe. Lo ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, in risposta all’influenza esercitata sul cinema contemporaneo dal genere dei supereroi. L’attore ha affermato di aver lasciato una porta aperta per un altro ruolo simile.

Ecco le sue parole:

Non ho un pregiudizio sul fare o non fare una cosa. Semplicemente farò quel che mi sento adatto a fare, a prescindere dal suo rientrare o meno in un genere particolare.

Ma, forse più interessante ancora, l’attore ha svelato di non aver visto tutti i nuovi film di Spider-Man, anche se ha dichiarato di aver amato la direzione intrapresa dal personaggio sia nell’interpretazione di Andrew Garfield che in quella di Tom Holland:

Non li ho visti tutti. Ma ho apprezzato quel che ho visto. Mi piacciono moltissimo tutti e due gli attori. Penso abbiano entrambi grande talento. Voglio solo dire che li apprezzo e amo gli attori, mi piacciono le scelte che sono state fatte.

Fonte: CB