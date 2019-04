tempo di lettura 1'

Con l’acquisizione della Fox da parte della Disney i Marvel Studios hanno praticamente carta bianca per l’utilizzo dei personaggi in precedenza in possesso dello studio. A quanto pare, però, non c’è troppa fretta nell’accogliere gli X-Men nell’Universo Cinematografico Marvel.

“Passerà un po’” ha ammesso Kevin Feige in una recente intervista. “È tutto appena cominciato e il progetto di 5 anni a cui stiamo lavorando è così da prima di tutte le nuove decisioni. Perciò davvero, per il momento non è tanto una questione di quando e dove [gli X-Men appariranno], quanto di sollievo per il fatto che è bello che siano a casa, che siano tornati tutti. Ma passerà davvero molto tempo“.

Insomma, sembra che X-Men: Dark Phoenix sia l’ultimo film che vedremo al cinema per i prossimi anni prima del rilancio targato Marvel Studios.