Si è tenuta oggi la conferenza di annuncio dei film che saranno i protagonisti della 72esima edizione del Festival di Cannes che si terrà dal

Come già noto, The Dead Don’t Die di Jim Jamrmusch sarà il film d’apertura, mentre Rocketman – il biopic su Elton John – sarà presentato fuori concorso il terzo giorno alla presenza del cast e del celebre cantante. A dirigere la giuria del concorso, Alejandro G. Iñárritu.

Nel corso dell’introduzione il direttore artistico Thierry Frémaux ha annunciato che quest’anno in selezione ufficiale ci saranno tredici donne alla regia, anche se solo quattro quelle di film in concorso, ovvero Justine Triet, Céline Sciamma, Jessica Hausner e Mati Diop.

Non ci sarà invece C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino a dispetto delle voci di corridoio perché a quanto pare non sarà pronto in tempo. Al momento, inoltre, non è stato annunciato il film di chiusura.

Qui di seguito trovate tutti i titoli in Concorso e in tutte le altre sezioni.

Film d’apertura

The Dead Don’t Die, Jim Jamrmusch (in concorso)

In Concorso

Pain & Glory , Pedro Almodovar

, Pedro Almodovar The Traitor , Marco Bellocchio

, Marco Bellocchio The Wild Goose Lake , Diao Yinan

, Diao Yinan Parasite , Bong Joon-ho

, Bong Joon-ho Young Ahmed , Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Oh Mercy! , Arnaud Desplechin

, Arnaud Desplechin Atlantique , Mati Diop

, Mati Diop Matthias & Maxime , Xavier Dolan

, Xavier Dolan Little Joe , Jessica Hausner

, Jessica Hausner Sorry We Missed You , Ken Loach

, Ken Loach Les Misérable s, Ladj Ly

s, Ladj Ly A Hidden Life , Terrence Malick

, Terrence Malick Bacurau , Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

, Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles The Whistlers , Corneliu Porumboiu

, Corneliu Porumboiu Frankie , Ira Sachs

, Ira Sachs Portrait Of A Lady On Fire , Céline Sciamma

, Céline Sciamma It Must Be Heaven , Elia Suleiman

, Elia Suleiman Sibyl, Justine Triet

Fuori Concorso

Rocketman , Dexter Fletcher

, Dexter Fletcher The Best Years Of A Life , Claude Lelouch

, Claude Lelouch Diego Maradona , Asif Kapadia

, Asif Kapadia Too Old To Die Young – North Of Hollywood, West Of Hell (ep. 4&5), Nicolas Winding Refn

– North Of Hollywood, West Of Hell (ep. 4&5), Nicolas Winding Refn La Belle Époque, Nicolas Bedo

Proiezioni di mezzanotte

The Gangster, The Cop, The Devil, Lee Won-Tae

Proiezioni Speciali

Share , Pippa Bianco

, Pippa Bianco Fantasy Romance, LLC , Werner Herzog

, Werner Herzog For Same , Waad Al Kateab, Edward Watts

, Waad Al Kateab, Edward Watts Être Vivant Et Le Savoir , Alain Cavalier

, Alain Cavalier Tommaso, Abel Ferrara

Un Certain Regard

Invisible Life , Karim Aïnouz

, Karim Aïnouz Beanpole , Kantemir Balagov

, Kantemir Balagov The Swallows Of Kabul , Zabou Breitman, Eléa Gobé Mévellec

, Zabou Breitman, Eléa Gobé Mévellec The Climb , Michael Covino

, Michael Covino A Brother’s Love , Monia Chokri

, Monia Chokri Joan Of Arc , Bruno Dumont

, Bruno Dumont A Sun That Never Sets , Olivier Laxe

, Olivier Laxe Chambre 212 , Christophe Honoré

, Christophe Honoré Papicha , Mounia Meddour

, Mounia Meddour Port Authority , Danielle Lessovitz

, Danielle Lessovitz Adam , Maryam Touzani

, Maryam Touzani Bull , Annie Silverstein

, Annie Silverstein Liberté , Albert Serra

, Albert Serra Zhuo Ren Mi Mi , Midi Z

, Midi Z Evge , Nariman Aliev

, Nariman Aliev Summer of Changsha, Zou Feng

