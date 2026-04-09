Cannes 2026: Annunciati i film dell'edizione di quest'anno, da Sorogoyen ad Almodovar
Sono da poco annunciati i principali film che prenderanno parte alla 79' edizione di Cannes di quest'anno.
Si è appena tenuta la conferenza stampa ufficiale del Festival di Cannes 2026, arrivata alla sua 79' edizione, che si terrà dal 12 al 23 maggio 2026, dove noi di Badtaste.it prenderemo parte e che offriremo la massima copertura possibile, parlando di tutti i film in concorso e non. La selezione ufficiale quest'anno è ricca di nomi di grande rilievo per il cinema e gli appassionati.Alla giuria di quest'anno sarà presieduta dal regista coreano Park Chan-Wook (regista di Old Boy, No other choice), e quest'anno ci saranno diversi autori importantissimi che illumineranno il Festival, come Steven Sodenberg, John Travolta al suo debutto come regista, Kiyoshi Kurosawa e Nicolas Winding Refn. A tutto ciò, non bisogna dimenticare anche alla Palma d'oro d'onore a Barbara Streisand e al leggendario Peter Jackson. Di seguito la lista completa dei film che verranno presentati in anteprima mondiale:
In Concorso
Minotaur di Andrey Zvyagintsev
The Beloved di Rodrigo Sorogoyen
The Man I Love di Ira Sachs
Fatherland di Paweł Pawlikowski
Moulin di Laszlo Nemes
Histoire de la nuit di Léa Mysius
Fjord di Cristian Mungiu
Notre salut di Emmanuel Marre
Gentle Monster di Marie Kreutzer
Nagi Notes di Koji Fukada
Hope di Na Hong-Jin
Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda
Garance di Jeanne Herry
The Unknown di Arthur Harrari
All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi
The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach
Coward di Lukas Dhont
La Bola Negra di Javier Ambrossi and Javier Calvo
A Woman’s Life di Charline Bourgeois-Taquet
Parallel Tales di Asghar Farhadi
Bitter Christmas di Pedro Almodovar
Fuori Concorso
Her Private Hell di Nicolas Winding Refn
The Electric Kiss di Pierre Salvadori
Diamond di Andy Garcia
Karma di Guillaume Canet
Objet du deli di Agnes Jaoui
De Gaulle: L’Age de Fer di Antonin Baudry
L'Abandon di Vincent Garenq
Un Certain Regard
La más dulce di Laïla Marrakchi
Club Kid di Jordan Firstman
Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun
Everytime di Sandra Wollner
I’ll Be Gone in June di Katharina Rivilis
Yesterday the Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi
The Meltdown di Manuela Martelli
Elephants in the fog di Abinash Bikram Shah
Iron Boy di Louis Clichy
Congo Boy di Rafiki Fariala
Ben'Imana di Marie-Clementine Dusabejambo
Ula di Viesturs Kairiss
Forever Your Maternal Animal di Valentina Maurel
Words of Love di Rudi Rosenberg
All the Lovers in the Night di Sode Yukiko
Proiezioni Speciali
John Lennon: The Last Interview di Steven Soderbergh
Avedon di Ron Howard
Rehearsals For A Revolution di Pegah Ahangarani
L'Affaire Marie-Claire di Lauriane Escaffre & Yvo Muller
Les Survivants du Che di Christophe Réveille
Les Matins Merveilleux di Avril Besson
Proiezioni di Mezzanotte
Roma Elastica di Betrand Mandico
Sanguine di Marion Le Coroller
Full Phil di Quentin Dupieux
Colony di Yeon Sang-ho
Jim Queen di Nicolas Athane & Marco Nguyen
Cannes Premiere
Propeller One-Way Night Coach di John Travolta
Kokurojo: The Samurai and the Prisoner di Kiyoshi Kurosawa
La Troisieme Nuit di Daniel Auteuil
The Match di Juan Cabral e Santiago Franco
Visitation di Volker Schlondorff