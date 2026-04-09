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Cannes 2026: Annunciati i film dell'edizione di quest'anno, da Sorogoyen ad Almodovar

Sono da poco annunciati i principali film che prenderanno parte alla 79' edizione di Cannes di quest'anno.

di Vincenzo Buresta
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Festival di Cannes
Film

Si è appena tenuta la conferenza stampa ufficiale del Festival di Cannes 2026, arrivata alla sua 79' edizione, che si terrà dal 12 al 23 maggio 2026, dove noi di Badtaste.it prenderemo parte e che offriremo la massima copertura possibile, parlando di tutti i film in concorso e non. La selezione ufficiale quest'anno è ricca di nomi di grande rilievo per il cinema e gli appassionati.

Alla giuria di quest'anno sarà presieduta dal regista coreano Park Chan-Wook (regista di Old Boy, No other choice), e quest'anno ci saranno diversi autori importantissimi che illumineranno il Festival, come Steven Sodenberg, John Travolta al suo debutto come regista, Kiyoshi Kurosawa e Nicolas Winding Refn. A tutto ciò, non bisogna dimenticare anche alla Palma d'oro d'onore a Barbara Streisand e al leggendario Peter Jackson. Di seguito la lista completa dei film che verranno presentati in anteprima mondiale:

In Concorso

Una scena del film The Beloved di Sorogoyen, fonte: A Contracorriente Films

  • Minotaur di Andrey Zvyagintsev

  • The Beloved di Rodrigo Sorogoyen  

  • The Man I Love di Ira Sachs 

  • Fatherland di Paweł Pawlikowski 

  • Moulin di Laszlo Nemes

  • Histoire de la nuit di Léa Mysius 

  • Fjord di Cristian Mungiu

  • Notre salut di Emmanuel Marre

  • Gentle Monster di Marie Kreutzer  

  • Nagi Notes di Koji Fukada

  • Hope di Na Hong-Jin

  • Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

  • Garance di Jeanne Herry

  • The Unknown di Arthur Harrari

  • All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi

  • The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

  • Coward di Lukas Dhont

  • La Bola Negra di Javier Ambrossi and Javier Calvo

  • A Woman’s Life di Charline Bourgeois-Taquet

  • Parallel Tales di Asghar Farhadi 

  • Bitter Christmas di Pedro Almodovar

Fuori Concorso

The Electric Kiss di Pierre Salvadori, fonte: Diaphana Distribution

  • Her Private Hell di Nicolas Winding Refn

  • The Electric Kiss di Pierre Salvadori

  • Diamond di Andy Garcia

  • Karma di Guillaume Canet

  • Objet du deli di Agnes Jaoui

  • De Gaulle: L’Age de Fer di Antonin Baudry

  • L'Abandon di Vincent Garenq

Un Certain Regard

The Meltdown di Manuela Martelli

  • La más dulce di Laïla Marrakchi

  • Club Kid di Jordan Firstman

  • Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun  

  • Everytime di Sandra Wollner

  • I’ll Be Gone in June di Katharina Rivilis

  • Yesterday the Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi

  • The Meltdown di Manuela Martelli

  • Elephants in the fog di Abinash Bikram Shah

  • Iron Boy di Louis Clichy

  • Congo Boy di Rafiki Fariala

  • Ben'Imana di Marie-Clementine Dusabejambo

  • Ula di Viesturs Kairiss

  • Forever Your Maternal Animal di Valentina Maurel

  • Words of Love di Rudi Rosenberg

  • All the Lovers in the Night di Sode Yukiko

Proiezioni Speciali

  • John Lennon: The Last Interview di Steven Soderbergh

  • Avedon di Ron Howard

  • Rehearsals For A Revolution di Pegah Ahangarani

  • L'Affaire Marie-Claire di Lauriane Escaffre & Yvo Muller

  • Les Survivants du Che di Christophe Réveille

  • Les Matins Merveilleux di Avril Besson

Proiezioni di Mezzanotte

  • Roma Elastica di Betrand Mandico

  • Sanguine di Marion Le Coroller

  • Full Phil di Quentin Dupieux 

  • Colony di Yeon Sang-ho

  • Jim Queen di Nicolas Athane & Marco Nguyen

Cannes Premiere

  • Propeller One-Way Night Coach di John Travolta

  • Kokurojo: The Samurai and the Prisoner di Kiyoshi Kurosawa

  • La Troisieme Nuit di Daniel Auteuil

  • The Match di Juan Cabral e Santiago Franco

  • Visitation di Volker Schlondorff

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