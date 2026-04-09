Cannes 2026: Annunciati i film dell'edizione di quest'anno, da Sorogoyen ad Almodovar

Pubblicazione: 09 aprile alle 12:33

Si è appena tenuta la conferenza stampa ufficiale del Festival di Cannes 2026, arrivata alla sua 79' edizione, che si terrà dal 12 al 23 maggio 2026, dove noi di Badtaste.it prenderemo parte e che offriremo la massima copertura possibile, parlando di tutti i film in concorso e non. La selezione ufficiale quest'anno è ricca di nomi di grande rilievo per il cinema e gli appassionati.

In Concorso

Una scena del film The Beloved di Sorogoyen, fonte: A Contracorriente Films

Minotaur di Andrey Zvyagintsev

The Beloved di Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love di Ira Sachs

Fatherland di Paweł Pawlikowski

Moulin di Laszlo Nemes

Histoire de la nuit di Léa Mysius

Fjord di Cristian Mungiu

Notre salut di Emmanuel Marre

Gentle Monster di Marie Kreutzer

Nagi Notes di Koji Fukada

Hope di Na Hong-Jin

Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

Garance di Jeanne Herry

The Unknown di Arthur Harrari

All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

Coward di Lukas Dhont

La Bola Negra di Javier Ambrossi and Javier Calvo

A Woman’s Life di Charline Bourgeois-Taquet

Parallel Tales di Asghar Farhadi

Bitter Christmas di Pedro Almodovar

Fuori Concorso

The Electric Kiss di Pierre Salvadori, fonte: Diaphana Distribution

Her Private Hell di Nicolas Winding Refn

The Electric Kiss di Pierre Salvadori

Diamond di Andy Garcia

Karma di Guillaume Canet

Objet du deli di Agnes Jaoui

De Gaulle: L’Age de Fer di Antonin Baudry

L'Abandon di Vincent Garenq

Un Certain Regard

The Meltdown di Manuela Martelli

La más dulce di Laïla Marrakchi

Club Kid di Jordan Firstman

Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun

Everytime di Sandra Wollner

I’ll Be Gone in June di Katharina Rivilis

Yesterday the Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi

The Meltdown di Manuela Martelli

Elephants in the fog di Abinash Bikram Shah

Iron Boy di Louis Clichy

Congo Boy di Rafiki Fariala

Ben'Imana di Marie-Clementine Dusabejambo

Ula di Viesturs Kairiss

Forever Your Maternal Animal di Valentina Maurel

Words of Love di Rudi Rosenberg

All the Lovers in the Night di Sode Yukiko

Proiezioni Speciali

John Lennon: The Last Interview di Steven Soderbergh

Avedon di Ron Howard

Rehearsals For A Revolution di Pegah Ahangarani

L'Affaire Marie-Claire di Lauriane Escaffre & Yvo Muller

Les Survivants du Che di Christophe Réveille

Les Matins Merveilleux di Avril Besson

Proiezioni di Mezzanotte

Roma Elastica di Betrand Mandico

Sanguine di Marion Le Coroller

Full Phil di Quentin Dupieux

Colony di Yeon Sang-ho

Jim Queen di Nicolas Athane & Marco Nguyen

Cannes Premiere

Propeller One-Way Night Coach di John Travolta

Kokurojo: The Samurai and the Prisoner di Kiyoshi Kurosawa

La Troisieme Nuit di Daniel Auteuil

The Match di Juan Cabral e Santiago Franco

Visitation di Volker Schlondorff

Alla giuria di quest'anno sarà presieduta dal regista coreano Park Chan-Wook (regista di Old Boy, No other choice), e quest'anno ci saranno diversi autori importantissimi che illumineranno il Festival, comeal suo debutto come regista,. A tutto ciò, non bisogna dimenticare anche alla Palma d'oro d'onore a Barbara Streisand e al leggendario Peter Jackson. Di seguito