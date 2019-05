tempo di lettura 1'

Se, come vi abbiamo già raccontato, dei cinema di Singapore hanno sfruttato in maniera decisamente sagace l’assenza di scene extra inper vendere degli spazi pubblicitari, altri hanno pensato bene ( come segnalato su Reddit ) di avvisare della cosa il pubblico per ottimizzare le operazioni di pulizia della sala in vista dello spettacolo successivo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.