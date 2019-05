tempo di lettura 2'

In occasione del debutto del nuovo trailer di, Jon Watts ha parlato con Fandango della sua ultima fatica dal 10 luglio nei cinema italiani.

Interrogato a proposito del multiverso, nello specifico, il regista ha alluso agli eventi di Avengers: Endgame. Nel trailer Nick Fury spiega che “Lo Schiocco ha squarciato la nostra dimensione” e che Mysterio arriva da un’altra Terra.

Fandango: Far From Home introduce il Multiverso nell’UCM?

Jon Watts: Beh, sì. Abbiamo dovuto introdurlo sulla base di ciò che è successo in Endgame, constatando tutte le cose pazzesche fatte e le domande che hanno sollevato. Noi stiamo cercando di rispondere sicuramente a una delle più rilevanti — linee temporali alternative. Alla fine di Endgame si sono aperte tantissime possibilità e Peter Parker è uno di quelli a dover fare i conti con la cosa.

Fandango: Sai spiegare le regole di questo multiverso rispetto a quelle di Spider-Man: Un Nuovo Universo?

Jon Watts: Non oserei mai! Lo lascio fare a Nick Fury.

Devo chiederti di Miles Morales, preannunciato da Homecoming. Il multiverso lascia intendere che lo vedremo in questo film?

Jon Watts: Non c’è Miles in questo film, almeno per ora. Chissà…lavoriamo a questi film fino all’ultimo secondo, perciò mai dire mai.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.