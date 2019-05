tempo di lettura 2'

Sul set di Spider-Man: Far From Home durante le visite svoltesi l'anno scorso Tom Holland ha alluso a una scena del cinecomic di Jon Watts che pare avrà un certo impatto sul pubblico.

Come raccontato dall’attore:

C’è una scena in questo film durante la quale il pubblico avrà l’impressione di ricevere un pungo in faccia. Ricordo che dopo le riprese l’ho rivista sui monitor e ho chiesto a[l regista] Jon [Watts]: “Sicuro di volerlo fare?” e lui mi ha risposto: “No, la gente odierà questa scena”. Ma sul serio…è pazzesca. È piena di tensione e fa mancare la terra sotto i piedi. È splendida.

Sui temi del film ha poi spiegato:

Peter è davvero deciso a prendersi una pausa. Il film tratta di questo, ma la responsabilità di essere Spider-Man torna sempre in gioco, il che fa sorridere se si pensa che nel primo film si godeva i poteri e non vedeva l’ora di agire come Spider-Man.

Sul ritorno a atmosfere meno colossali dopo i film di Avengers ha poi ammesso:

[In Avengers] ci sono personaggi da tutta la galassia che si uniscono e pertanto l’atmosfera sul set è molto diversa, perché ci sono persone blu, verdi, Iron Man ed è pazzesco. Questo film invece è molto più radicato nella realtà…descrivo sempre questi film come i progetti indipendenti più colossali mai girati, perché sembra davvero che stiamo girando una pellicola su dei liceali in Europa.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.