tempo di lettura 2'

Un altro attore è pronto a traslocare dall’Universo Cinematografico della Marvel a quello DC Comics.

Si tratta di Michael Rooker che, secondo The Wrap, sarebbe in fase di trattativa per entrare a far parte del cast di The Suicide Squad nei panni di Re Squalo.

Come segnala Wikipedia:

Re Squalo è un personaggio immaginario, un super criminale pubblicato dalla DC Comics. Il personaggio fece la sua prima comparsa in Superboy vol. 4 n. 9 (novembre 1994), con un breve cameo qualche settimana prima in Superboy vol. 4 n. 0 (ottobre 1994).

Nato alle Hawaii, Nanaue è uno squalo umanoide, suo padre era il “Re di tutti gli Squali” – anche noto come il Dio Squalo. In origine c’erano dei dubbi riguardanti la sua origine, in quanto gli altri personaggi, come l’agente speciale Sam Makoa, scartarono le origini superstiziose e si riferì a Nanaue come a una “selvaggia mutazione” e si pensò che fosse uno dei tanti “Wild Men”, animali evoluti basati su quelli di Kamandi: L’Ultimo Ragazzo sulla Terra, ma l’auto conclusivo Aquaman: Sword of Atlantis mise fine alla controversia stabilendolo fermamente come il figlio del Dio Squalo.

Re Squalo fu il responsabile di un grande numero di persone scomparse molti anni prima che Superboy arrivasse alle Hawaii. Sam Makoa fu responsabile di avercelo portato e ne portava ancora le ferite che lo dimostravano. Re Squalo fu liberato dai Silicon Dragons che desideravano ingaggiarlo[1], ma Nanaue non era interessato e uccise i suoi liberatori prima di dirigersi verso la casa di sua madre. Sua madre gli permise di morderle un braccio perché si sfamasse, e Superboy decise di abbatterlo con la sua vista calorifica. Quando Makoa e Superboy furono assegnati alla Suicide Squad per distruggere i Silicon Dragons, Re Squalo fu costretto ad aiutarli. Una cintura esplosiva fu legata alla sua vita, pronta per detonare se qualcosa fosse successo a Makoa. Altri membri della Squad inclusero Knockout e veterani come Deadshot e Capitan Boomerang (continua a leggere su Wikipedia).