Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Contrordine.

Giusto ieri, Chad Stahelski, regista di John Wick 3, a margine della promozione stampa della pellicola, aveva in qualche modo confermato il coinvolgimento delle Sorelle Wachowski nel quarto film di Matrix che la Warner Bros. sarebbe intenzionata a produrre.

Ora, dalle pagine di /Film, arriva la smentita, o meglio, la puntualizzazione, da parte dello staff del filmmaker.

Lo staff di Chad Stahelski ci ha contattato per farci sapere che il report iniziale non era accurato. I Suoi commenti erano in risposta a uno scenario ipotetico che prevedeva il coinvolgimento delle Wachowski e non una conferma al fatto che siano collegate al nuovo film.