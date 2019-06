tempo di lettura 1'

Con un post su Instagram il registaha annunciato la presenza dial prossimo Comic-Con di San Diego che si terrà dal

La presentazione avverrà nel corso della serata dedicata alle anteprime (il 17 luglio) nell’ambito della terza edizione di ScareDiego, una notte tutta dedicata al cinema horror targato New Line Cinema.

IGN riporta inoltre che la Warner Bros. avrebbe deciso di saltare completamente la solita conferenza in Sala H, rinunciando così a presentare attese pellicole come Joker, Birds of Prey, Wonder Woman 1984 e Godzilla vs Kong.

Di questo chiaramente attendiamo conferme ufficiali, ma è possibile che alcuni dei film elencati abbiano comunque una certa presenza attraverso poster e installazioni in giro per la fiera.

