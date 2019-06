tempo di lettura 1'

Sono Apple e WarnerMedia le frontrunner per chiudere un accordo con la Bad Robot, casa di produzione di J.J. Abrams.

Negli ultimi mesi il team di Abrams ha avviato trattative con varie compagnie, incluse Comcast (controllante di NBCUniversal) e Sony, ma il tutto si è arenato ad aprile, quando il produttore ha licenziato (insieme ad altri 7.000 membri della Writer’s Guild of America) i suoi agenti presso la CAA in tutte le aree tranne la regia.

Ora Deadline rivela che le maggiori possibilità sono per Apple e WarnerMedia, e quest’ultima sarebbe in vantaggio soprattutto per il rapporto di lunga data che la lega con la Bad Robot, che per anni ha avuto gli uffici presso i suoi studios. Attualmente, Bad Robot produce Westworld, Lovecraft, Demimond e They Both Die At the End per la HBO (di proprietà di WarnerMedia), ma anche l’adattamento di Lisey’s Story di Stephen King, Little Voice e My Glory Was I Had Such Friends per la Apple.

Deadline afferma che un accordo di esclusiva per produrre contenuti per cinema, tv, streaming videogiochi e altro ancora varrebbe intorno ai 500 milioni di dollari, e WarnerMedia sarebbe in grado di fornire una simile cifra grazie alla recente acquisizione da parte di AT&T.

Vi terremo aggiornati!