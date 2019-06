tempo di lettura 2'

La Warner Bros. ha dato il via ieri alle presentazioni nel primo giorno del, congresso che si terrà fino al 20 giugno a Barcellona, mostrando agli esercenti tutti i progetti in cantiere e regalando anche uno sguardo in anteprima ad alcuni di questi.

Si tratta di materiale esclusivo che non approderà online: ai presenti è stato chiesto di non descrivere nulla, ma grazie all’Hollywood Reporter e al sito Kinometro abbiamo qualche dettaglio.

Dal lato cinecomic, lo studio ha mostrato agli spettatori uno sguardo esteso a Joker con i primi minuti del film con i titoli di testa e un logo in stile “anni 70”. È toccato poi a Birds of Prey (di cui è stato esposto un poster) e a una featurette dedicata all’esplorazione della storia di Wonder Woman 1984 nel dettaglio

A seguire c’è stata una proiezione del primissimo materiale di Godzilla Vs. Kong, in arrivo a marzo 2020, anche se è stato descritto come non completo dal punto di vista visivo ma “comunque di grandissimo impatto“, mentre poi è stato il turno dei progetti d’animazione, tra cui Scoob!, DC Super Pets, Space Jam 2 e Tom & Jerry.

Il pubblico ha inoltre potuto vedere ulteriori scene da Il Cardellino, atteso per ottobre, con Nicole Kidman and Ansel Elgort, e da Motherless Brooklyn, in arrivo a novembre, che è stato scritto, diretto e interpretato da Edward Norton che veste i panni di un investigatore con la sindrome di Tourette; ambientato nella New York degli anni ’50 il film ruoterà attorno al personaggio di Norton, deciso a risolvere l’omicidio del suo mentore interpretato da Bruce Willis.

Altri progetti in lavorazione menzioni sono stati Just Mercy di Destin Daniel Cretton con Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson, e Le Streghe di Robert Zemeckis con Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci e Chris Rock; Tenet di Christopher Nolan con John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine e Kenneth Branagh; il nuovo film di Clint Eastwood, Richard Jewell, con Paul Walter Hauser, Sam Rockwell e Kathy Bates.

Tra i trailer e le clip mostrate anche quelle del nuovo film di Ben Affleck e Gavin O’Connor, tornati a lavorare insieme dopo The Accountant; The Good Liar di Bill Condon con Helen Mirren e Ian McKellen; The Kitchen di Andrea Berloff con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish e Elizabeth Moss; la commedia Blinded by the Light, storia di un giovane uomo che vive nell’Inghilterra di Thatcher che trova ispirazione nei testi delle canzoni di Bruce Springsteen.

Infine, sequenze da Annabelle 3, Doctor Sleep (descritto come “bellissimo e terrificante allo stesso tempo“) e It: Capitolo Due, anche se purtroppo non sono stati resi noti i dettagli.