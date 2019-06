Sono passati due anni da quando è stato rivelato che lasta pensando a un remake/reboot di Matrix conpronto a guidare il cast del nuovo film.

Dopo una fase iniziale in cui le sorelle Wachowski non sembravano collegate al progetto, le carte in tavola sono poi cambiate e si è prima parlato di un coinvolgimento creativo del duo, fino ad arrivare alle recenti dichiarazioni di Chad Stahelski, regista di John Wick 3 nonché stunt coordinator di Matrix e controfigura dello stesso Reeves, secondo cui la pellicola. Secondo quanto affermato dal filmmaker il quarto Matrix verrà effettivamente diretto dalle Wachowski, anche se la dichiarazione è stata poi smentita dallo staff delle due.

Nelle ore scorse, un nuovo rumour pubblicato da Discussing Films è tornato ad affermare che Matrix 4 verrà portato sul grande schermo proprio da coloro le quali hanno dato il via al tutto. E c’è di più: a quanto pare le Wachowski starebbero già lavorando alla pre-produzione del film, il cui working title sarebbe “Project Ice Cream” in vista, in maniera tale da cominciare le riprese nel primo segmento del 2020 in quel di Chicago. Ricordiamo che anche se tutti i vari indizi presenti in Matrix lasciassero supporre che il film fosse ambientato nella metropoli dell’Illinois, luogo che ha dato i Natali alle due registe/sceneggiatrici, le riprese del lungometraggio si sono però svolte in Australia, a Sydney.

Chiaramente si tratta solo di speculazioni, ma sarà interessante seguire l’evolversi della faccenda in vista – magari – di una qualche comunicazione ufficiale da parte della Warner Bros.

