Direttamente dal Comic-Con di San Diego arriva un concept di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn in. Nonostante la Warner Bros. non abbia avuto alcun panel alla convention, è trapelato online un video montato da Jason Eberly per il panel “Costume Concept Art of Television and Film” nel quale, tra le tante immagini, è presente anche un’illustrazione dell’aspetto che avrà l’antieroina nel film di Cathy Yan.

Ecco l’immagine, seguita dal video:

harley quinn concept

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BIRDS OF PREY: I DETTAGLI SUL FILM CON HARLEY QUINN

I protagonisti di Birds of Prey, oltre a Harley Quinn (Margot Robbie), saranno Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), la detective Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato l’intenzione di girare un film vietato ai minori. L’uscita è prevista per il 7 febbraio 2020.

Fonte: Reddit