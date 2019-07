, cinecomic arrivato nelle sale lo scorso giugno, sarà disponibile in edizione Dvd, Blu-ray e 4K UHD dal 24 ottobre (dal 19 settembre in edizione Digitale).

Qua sotto potete leggere il comunicato stampa ufficiale con tutte le informazioni:

LA PIU’ GRANDE BATTAGLIA DEGLI X-MEN

CAMBIERÀ IL LORO FUTURO!

La collezione dei film degli X-Men è finalmente al completo

con l’arrivo di X-Men: Dark Phoenix,

disponibile dal 19 Settembre negli Store Digitali

e dal 24 Ottobre in 4K Ultra HDTM, Blu-rayTM e DVD.

Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender e Jennifer Lawrence danno vita a un cast stellare protagonista di questo spettacolare episodio finale della saga degli X-Men! Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean Grey (Turner) viene trasformata nell’infinitamente potente e pericolosa Fenice Oscura. Mentre Jean e i suoi poteri sono ormai fuori controllo, gli X-Men si uniscono per affrontare insieme il nemico più devastante di sempre – uno di loro. La versione home entertainment del film è arricchita di numerose ore di contenuti speciali e dietro le quinte con Simon Kinberg e Hutch Parker che approfondiscono tutto ciò che è stato necessario per portare il film sul grande schermo.

Tra gli extra, Bestia offre anche un’esilarante quanto importante lezione – “Come far volare il tuo jet nello spazio”.

CONTENUTI SPECIALI formati Digitale, Blu-rayTM e 4K Ultra HDTM:

• Scene cancellate con commento opzionale di Simon Kinberg e Hutch Parker*

o Base aeronautica di Edwards

o Charles ritorna a casa

o Preparazione missione

o Bestia MIA

o Charles dice addio

• Rise of the Phoenix: Il Making of di Dark Phoenix (documentario in 5 parti)

• Scomposizione della scena: la sequenza della 5th Avenue**

• Come far volare il tuo jet nello spazio con Bestia

• Commento audio di Simon Kinberg e Hutch Parker

**Disponibile solo nell’edizione digitale