, l’atteso reboot della saga scritto e diretto da, vedrà Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne.

Recentemente, al CCXP di Colonia, il produttore del film Michael Uslan ha parlato proprio di un casting al centro di svariate polemiche.

La mia posizione è questa: fidatevi del filmmaker e concedere al filmmaker, alla sua idea per il film, il beneficio del dubbio. E poi aspettate di vedere il film. Poi, quando lo avrete visto, giudicate e dite quello che pensate […] Personalmente non potevo essere più felice, non potrei essere più entusiasta, in quanto fan di Batman, che sia Matt Reeves il regista incaricato di fare il film e che abbia scelto Robert Pattinson come prossimo Batman […] Al lavoro abbiamo visto il genio di Tim Burton, quello di Christopher Nolan. Quando lavori a un progetto come questo ti devi porre le seguenti domande: c’è un filmmaker che ha una profonda comprensione e conoscenza nonché passione e amore verso il personaggio? Questo filmmaker ha un’idea precisa circa quello che vuole fare con lui? E se sì, pensi che lui – o lei – possa essere effettivamente in grado di metterla in pratica? Se tutte le risposte a queste domande sono affermative, il mio ruolo diventa quello della cheerleader N°1 al mondo. Ti devi fidare dei filmmaker che ingaggi.