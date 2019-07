Qualche girono fa la Universal e la Bloomhouse hanno annunciato di essere al lavoro su ben due sequel di Halloween , sequel diretto del film del 2018, e, a comporre una vera e propria trilogia.

Ma sarà davvero la fine di un franchise che, tra sequel e remake di vario tipo, sarà arrivato a quel punto a 13 film? Quasi certamente… no.

Qualche giorno fa lo sceneggiatore Danny McBride e il regista David Gordon Green, che torneranno per entrambi i film, hanno chiarito a Slashfilm che i piani sono di continuare oltre questa trilogia:

McBride: “Penso che non finirà, non voglio che finisca con i nostri prossimi due film. Secondo me Michael Myers è un personaggio talmente iconico, c’è qualcosa di molto semplice nel modo in cui spaventa che lo rende adatto a ogni generazione. Penso che adesso sia il momento giusto per questa versione. Sono sicuro che tra dieci anni ci sarà un altro gruppo di pazzoidi convinti di avere la risposta alla domanda “cosa dovrebbe fare ora Michael Myers?”

Green: “Quello che so è che Halloween Ends sarà il mio ultimo film della saga”