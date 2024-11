Halloween, Jamie Lee Curtis allude a un possibile ritorno: "Mai dire mai"

Tra i tanti ruoli iconici di Jamie Lee Curtis c'è sicuramente quello di Laurie Strode, la vittima perseguitata dall'assassino Michael Meyers nel franchise di Halloween. Curtis ha interpretato il ruolo di Laurie in sette film, a partire dal 1978 fino al 2022 con Halloween Ends di David Gordon Green.

Intervistata da EW a proposito di un suo possibile ritorno nel franchise l'attrice risponde:

Non solo, ma proprio ieri, nel giorno di Halloween, Jamie Lee Curtis ha condiviso su Instagram un post dedicato al celebre franchise.

Scrive Curtis nella didascalia del post:

BUON HALLOWEEN a tutti! 46 anni fa, camminavo per una strada alberata cantando una canzone di desiderio e amore innocente e, entro la fine di quella notte, sono diventata la prima Final Girl! In questi anni, ho avuto l'opportunità di incontrare milioni di persone le cui vite sono state influenzate da quel film e dai seguenti. Questa esperienza condivisa al cinema ci ha legato tutti e, in questa notte di Halloween, vi ringrazio per la mia vita creativa e per il mio rinnovato credo che unirci come gruppo di persone, con uno scopo comune, lottando per le nostre vite insieme, porti fuori il meglio di noi. Signor Myers escluso, naturalmente. Grazie, John Carpenter @johncarpenterofficial, per avermi scelta per incarnare la ragazza di tutti i giorni, Laurie Strode. Grazie a ogni membro creativo delle sette troupe cinematografiche e ai miei colleghi attori, senza i quali niente di tutto questo sarebbe accaduto. Dio vi benedica tutti. State al sicuro. Divertitevi. Fate le scelte giuste e BUON HALLOWEEN! 🎃 📸