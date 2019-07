Sono iniziate ai Leavesden Studios di Londra le riprese aggiuntive di, l’atteso sequel del film del 2017.

A dare la notizia un fansite di Gal Gadot, che conferma che l’attrice verrà coinvolta nelle riprese insieme a Chris Pine.

Wonder Woman 1984 is currently doing reshoots in Warner Brothers Studios in London. (📸: @vanzekin018) pic.twitter.com/iaIXkNXflM — Wonder Woman News (@WonderWoman84HQ) July 24, 2019

È assai comune che una produzione imponente si affidi a una sessione di riprese aggiuntive qualche mese dopo la fine delle riprese principali: si tratta di riprese previste nei contratti degli attori e della troupe, e servono a girare scene o inquadrature che si rendono necessarie dopo che il regista e la produzione hanno visto il primo montato del film. Ovviamente ci sono stati film in cui le riprese aggiuntive sono durate intere settimane e sono servite a rigirare molto materiale: in alcuni casi hanno contribuito a “salvare” la pellicola, in altri no.

Vi ricordiamo che le riprese principali sono terminate a dicembre 2018, non sappiamo quanto dureranno le riprese aggiuntive di Wonder Woman 1984. Inizialmente il film doveva uscire a novembre di quest’anno, salvo poi essere rimandato a giugno 2020 per coincidere con il periodo in cui il primo film ebbe un enorme successo al botteghino.

La sinossi del film con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins in arrivo il 5 giugno 2020:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva The Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, troviamo numerosi membri del team del suo film precedente, “Wonder Woman”, tra cui il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.