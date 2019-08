Il conceptual artist Henrik Tamm ha diffuso in rete una serie di suggestivi concept art realizzati per, cinecomic conarrivato nelle sale a luglio.

Nei concept, che potete vedere nella gallery qua sotto, possiamo dare uno sguardo ad alcune versioni alternative delle illusioni di Mysterio ma anche ad alcune scene di lotta tra Spidey e gli Elementali:

Spider-Man: Far From Home Concept Art

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.