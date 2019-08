È sempre Deadline a dare aggiornamenti sul prossimo film di Spider-Man. Nel report di ieri in cui rivelava la rottura dell’accordo tra Sony e Disney per far produrre ai Marvel Studios il sequel di Far From Home, il sito parlava di due film attualmente in sviluppo dalla Sony con Jon Watts ancora una volta alla regia e Tom Holland come protagonista.

Ora, invece, il sito aggiorna le sue affermazioni, spiegando che la Sony sta sì lavorando a due seguiti di Far From Home con Tom Holland nel cast, ma che il regista Jon Watts potrebbe non essere coinvolto. Watts, infatti, non ha ancora firmato il contratto per dirigere il prossimo sequel, e non è certo che lo firmi, visto che viene “richiesto moltissimo per altri film”. Deadline specula addirittura sul fatto che Kevin Feige possa “sottrarre” il regista alla major, offrendogli un film dei Marvel Studios.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi…

SPIDER-MAN: I FILM DEI MARVEL STUDIOS