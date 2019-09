Dopodomaniarriverà nei cinema italiani.

La pellicola, lo ricordiamo, arriva a due anni di distanza dal Capitolo Uno che, a fronte di un budget di soli 35 milioni, esclusa P&A, ha ottenuto ben 700 milioni al box office worldwide.

In una nuova intervista rilasciata dal filmmaker a France24 il filmmaker ha ribadito quanto già affermato in passato, ovvero di aver avuto a disposizione un budget maggiore accordato proprio in virtù del trionfo ottenuto dalla precedente pellicola. Il costo di IT: Capitolo Due si aggira fra i 60 e i 70 milioni.

Ovviamente non è l’unico elemento ad essere aumentato nel mentre: pure le aspettative dello studios, e degli addetti ai lavori, sono cresciuti e c’è parecchia curiosità sulle potenziali performance commerciali. Al momento si parla di un esordio nordamericano compreso fra i 90 e i 130 milioni di dollari (il primo ne ottenne 123, ndr.).

Muschietti, al riguardo, spiega:

Non ci voglio pensare troppo e preferisco partire con delle basse aspettative. È un film più grosso. È più lungo, la storia è più ricca… una pugnalata al cuore.

It: Capitolo Due sarà al cinema il 5 settembre anche in IMAX

A seguire la sinossi e le note di produzione:

Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti – giovani e adulti – con un ritorno a dove tutto ebbe inizio.

James McAvoy interpreta Bill; la nominata all’Oscar Jessica Chastain è Beverly; Bill Hader ritrae Richie; Isaiah Mustafa è Mike; Jay Ryan interpreta Ben; James Ransone è Eddie, e Bill Skarsgård interpreta il protagonista Pennywise. Andy Bean è Stanley, mentre tornano ai loro ruoli originali di membri del Club dei Perdenti Jaeden Martell nei panni di Bill; Wyatt Oleff nei panni di Stanley; Sophia Lillis nei panni di Beverly; Finn Wolfhard nei panni di Richie; Jeremy Ray Taylor in quelli di Ben; Chosen Jacobs in quelli di Mike, e Jack Dylan Grazer è nuovamente Eddie.

Muschietti dirige il film da una sceneggiatura di Gary Dauberman (“IT”, “Annabelle: Creation”) basata sul romanzo ‘IT’ di Stephen King. Barbara Muschietti, Dan Lin e Roy Lee sono i produttori del film. Marty Ewing, Seth Grahame-Smith e David Katzenberg ne sono i produttori esecutivi. Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Checco Varese (“The 33”), lo scenografo vincitore dell’ Oscar Paul D. Austerberry (“La forma dell’acqua”), il montatore Jason Ballantine (“IT”, “Mad Max : Fury Road “), e il costumista nominato all’Oscar Luis Sequeira (“La forma dell’acqua”, “Mama”).

