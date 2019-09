Seguiamo in diretta la cerimonia di premiazione della 76esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ma quest’anno non interveniamo in diretta solo dalla sala stampa, ma anche dalla cerimonia stessa in Sala Grande – potete seguire i nostri aggiornamenti su Instagram

Qui sotto tutti i vincitori:

TUTTI I VINCITORI DEL FESTIVAL DI VENEZIA

La Giuria internazionale di Venezia 76 presieduta da Lucrecia Martel assegna ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali:

Leone d’Oro per il Miglior Film :

per il : Leone d’Argento Gran Premio della Giuria :

: Leone d’Argento per la Migliore Regia :

per la : Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile : Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello

per la : per di Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile : Ariane Ascaride per Gloria Mundi di Robert Guédiguian

per la : per di Miglior Sceneggiatura : Yonfan per No.7 Cherry Lane

: per Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente : Toby Wallace per Babyteeth di Shannon Murphy

: per di Premio Speciale della Giuria: La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta di Franco Maresco

La Giuria internazionale della sezione Orizzonti presieduta da Susanna Nicchiarelli assegna, senza possibilità di ex-aequo, i seguenti premi:

Premio Orizzonti per il Miglior Film : Atlantis di Valentyn Vasyanovych

per il : di Premio Orizzonti per la Miglior Regia : Théo Court per Blanco En Blanco

per la : per Premio Orizzonti per la Miglior Sceneggiatura : Jessica Palud , Philippe Lioret , Diastème per Revenir di Jessica Palud

per la : , , per di Premio Speciale della Giuria di Orizzonti : Verdict di Raymund Ribay Gutierrez

: di Premio Orizzonti per il Miglior Cortometraggio : Darling di Saim Sadiq

per il : di Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Maschile : Sami Bouajila per Bik Eneich – Un Fils di Mehdi M. Barsaoui

per la : per di Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Femminile: Marta Nieto per Madre di Rodrigo Sorogoyen

La Giuria internazionale del Premio Venezia Opera Prima presieduta da Emir Kusturica assegna, senza possibilità di ex-aequo, tra tutte le opere prime di lungometraggio nelle diverse sezioni competitive della Mostra il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” e un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore:

You Will Die at 20 di Amjad Abu Alala (Giornate degli Autori)

La Giuria internazionale del Venice Virtual Reality presieduta da Laurie Anderson assegna i seguenti premi:

Miglior Film VR : The Key di Céline Tricart

: di Migliore Esperienza VR (per contenuto interattivo): A Linha di Ricardo Laganaro

(per contenuto interattivo): di Migliore Storia VR (per contenuto lineare): Daughters of Chibok di Joel Kachi Benson

La Giuria della sezione Venezia Classici presieduta da Costanza Quatriglio assegna:

Premio Venezia Classici per il Miglior Film Restaurato : Extase di Gustav Machatý

per il : di Premio Venezia Classici per il Miglior Documentario Sul Cinema: Babenco – Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer: Parou di Bárbara Paz

Trovate tutte le notizie, le recensioni e le informazioni sul festival nel nostro speciale