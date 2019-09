Brutte notizie al botteghino per il, il film di John Crowley (Brooklyn) scritto da Peter Straughan (candidato all’Oscar per La Talpa) adattando il romanzo di Donna Tartt.

La pellicola si è purtroppo tradotta in un flop al botteghino debuttando con appena 2.6 milioni di dollari degli Stati Uniti: una delle aperture più deludenti per un pellicola approdata in più di 2500 sale.

L’Hollywood Reporter stima che la Warner Bros. potrebbe perdere tra i 25 e i 30 milioni di dollari a fronte di un budget di 45 milioni (promozione esclusa).

Gli Amazon Studios hanno contribuito con circa 16-18 milioni di dollari per i diritti SVOD esclusivi (Subscription Video on Demand), mentre non si sono fatti carico delle spese promozionali (il che potrebbe significa perdite maggiori per lo studio cinematografico).

In Italia la pellicola arriverà a ottobre, mentre ha già debuttato in Russia e in 11 mercati minori salendo a quota 825 mila dollari. A questo punto attendiamo i risultati nel reso del mondo.

Fonti del giornale sostengono che la Warner Bros. si sia resa conto che Il Cardellino avrebbe avuto problemi al botteghino “almeno sei mesi fa” e che abbia così deciso di tagliare gli investimenti in marketing.

“Questo è il tipo di storia che è forse più appropriata per una serie in streaming” ha commentato una fonte interna. Altre due fonti sostengono inoltre che la Warner Bros. avrebbe proposto agli Amazon Studios di entrare in gioco con un ruolo maggiore ottenendo però un rifiuto.

Stando al giornale, in futuro i film drammatici per adulti potrebbero incontrare molti più ostacoli, anche se lo studio resta speranzoso per Just Mercy di Destin Daniel Cretton con Michael B. Jordan, e Motherless Brooklyn, di e con Edward Norton.

Il Cardellino sarà al cinema il 10 ottobre.

Nel cast Ansel Elgort e Nicole Kidman, mentre Oakes Fegley è il giovane Theo, Aneurin Barbard è Boris, Finn Wolfhard è il giovane Boris, Sarah Paulson è Xandra, Luke Wilson è Larry e Jeffrey Wright è Hobie.