Era il settembre del 2000 e nel Regno Unito veniva battuto il primo ciak sul set di Harry Potter e la Pietra Filosofale . Sono passati quasi 19 anni da quel momento e il caso vuole che proprio in questi giorni siano approdati in rete dei video rarissimi dal set del primo adattamento cinematografico della saga di Harry Potter.

A disseppellirli è stato il sito di Huntley Archives, che è proprio esperto in questo.

Si tratta di una serie di momenti dal dietro le quinte con i piccoli attori protagonisti tra un ciak e l’altro mentre ridono e scherzano, ma anche di immagini dal test delle protesi ai denti per Emma Watson (poi abbandonate dopo i primi giorni di riprese) e dalle prove costume con Richard Harris.

Abbiamo raccolto una serie di passaggi in un video di 10 minuti allegato in calce, ma sul sito degli archivi i filmati durano molto di più.

Questa la sinossi del film diffusa dalla Warner Bros.: