Harry Potter, la serie: Mark Rylance in lizza per il ruolo di Albus Silente

Pubblicazione: 11 novembre alle 20:57

Mark Rylance è in cima alla lista dei desideri della Warner Bros. per il ruolo di Albus Silente nella serie di Harry Potter in sviluppo per HBO.

A darne la notizia in esclusiva è stato Variety, secondo cui Warner Bros. Television non ha ancora avviato trattative con l'attore, ma lo studio è entrato in contatto con la star per valutare il suo interesse e la sua disponibilità.

I rappresentanti di Rylance non hanno risposto a una richiesta di commento da parte del giornale, ma un portavoce di HBO ha dichiarato a Variety: "Siamo grati che una serie di alto profilo come questa attiri molte voci e speculazioni, ma durante il processo di pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi".