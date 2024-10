Harry Potter: la presidente di Warner Bros. TV conferma che la serie esplorerà i libri "in modo più approfondito"

La serie tv su Harry Potter arriverà tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, ma in questi anni di attesa ne sentiremo parlare parecchio.

Harry Potter - la serie, le parole di uno sceneggiatore fanno discutere i fan: "Non ho letto i libri"

Parlando al Mipcom di Cannes, Channing Dungey, presidente e amministratrice delegata di Warner Bros. TV Group, ha aggiornato sullo stato dei lavori, affermando:

Lo staff di sceneggiatori è pronto e si sta rimboccando la maniche, mentre il casting è partito nel Regno Unito e in Irlanda, quindi stiamo andando avanti.

... un sogno incredibile, onestamente, e in quanto grande fan dei libri, avere l'opportunità di esplorarli in modo più approfondito rispetto a un film di due ore... è proprio questo il motivo per cui stiamo intraprendendo questo viaggio.