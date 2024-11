Harry Potter, la serie: J.K. Rowling risponde alle voci sul suo coinvolgimento

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 11 novembre alle 14:00

In un articolo di Variety incentrato sul futuro del franchise di Harry Potter si parla, ovviamente, anche della serie televisiva in sviluppo per HBO.

All'interno del pezzo si legge che "J.K. Rowling non è coinvolta nella gestione del franchise, ma i dirigenti di Warner Bros. Discovery la tengono informata attraverso il suo agente".

La cosa ha indotto alcuni a credere che l'autrice non sarà coinvolta nella serie in sviluppo, così lei ha chiarito le voci: "Sono molto coinvolta e credo che sarà splendida".

Altri, come si legge, non hanno preso molto bene le sue parole. "Il mio disappunto è incommensurabile e la mia giornata è rovinata" ha commentato un utente.

La risposta della Rowling non si è fatta attendere: