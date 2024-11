Harry Potter: la Warner Bros. vuole collegare il seguito di Hogwarts Legacy alla serie di HBO in sviluppo

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 06 novembre alle 08:10

Da un recente articolo di Variety apprendiamo alcune curiosità sul franchise di Harry Potter su cui la Warner Bros. intende capitalizzare nei prossimi anni.

Uno dei punti cardine del piano di sviluppo in corso è il, videogioco che ha riscosso un enorme successo l'anno scorso vendendo più di 30 milioni di unità e diventando il gioco più venduto dell'anno. Non è un caso, quindi, chesia diventato "una priorità bella grossa" per i dirigenti di Warner Bros. Discovery.

Il dettaglio interessante che si legge nell'articolo è che lo studio ha intenzione di collegare la trama di questo seguito alla serie televisiva di Harry Potter sviluppata da Warner Bros. Television e HBO.

Come ha spiegato David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment: "Il resto dell'azienda era molto curioso di vedere cosa abbiamo aiutato a scatenare con Hogwarts Legacy l'anno scorso". Il videogioco ha infatti riacceso l'interesse degli appassionati di tutte le età come ad esempio i film dinon sono riusciti a fare negli ultimi anni.

In ogni caso, per collegare il videogioco con la serie di Harry Potter sarà necessario un grosso salto temporale. Visto che Hogwarts Legacy è ambientato alla fine del 1800, infatti, collegarsi alla saga di Harry Potter significa arrivare almeno agli anni '60-'80, anni dei Malandrini e dell'ascesa di Voldemort. Nella cronologia della saga, poi, Voldemort si nascose dopo che il suo Avada Kedavra contro Harry Potter rimbalzò su di lui nel 1981. Nel 1991, invece, Harry iniziò il suo primo anno a Hogwarts.

Sebbene J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, non sia direttamente coinvolta nella gestione del franchise, i dirigenti di Warner Bros. Discovery la tengono informata tramite il suo agente letterario. "Se dobbiamo allontanarci dalla storia canonica, ci assicuriamo che tutti siano a proprio agio con ciò che stiamo facendo", ha dichiarato Robert Oberschelp, responsabile dei prodotti di consumo globali dell'azienda.