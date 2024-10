Harry Potter - la serie, le parole di uno sceneggiatore fanno discutere i fan: "Non ho letto i libri"

Pubblicazione: 17 ottobre alle 15:58

La serie di Harry Potter che entrerà in produzione l'anno prossimo ha reclutato tre sceneggiatori che saranno sotto l'ala della creatrice Francesca Gardiner e del regista Mark Mylod.

Si tratta di di Laura Neal, Josephine Gardiner e Andrew Greenwald, che sono stati inseriti nel database della Writers Guild pochi giorni fa

Ad oggi non è chiaro quale sarà l'effettivo contributo delle persone in questione, ma le cosiddette "stanze degli sceneggiatori" si basano proprio sul contributo di più voci, che vengono chiamate a scrivere interi episodi (allineandosi alla visione dei creatori) o semplicemente per revisionare o fornire punti di vista diversi.

Laura Neal ha lavorato come sceneggiatrice alla serie BBC Killing Eve e a Sex Education (Netflix);

Josephine Gardiner non ha esperienza con la televisione, ma visto il suo cognome è probabile che abbia un legame di parentela con la creatrice Francesca. È autrice del romanzo Whistling Jack.

Andy Greenwald, la persona che ha scatenato più discussioni negli ultimi giorni, è uno sceneggiatore americano che ha lavorato a Legion (FX), a Briarpatch (USA Network) e un paio d'anni fa è stato reclutato dalla Lucasfilm nella squadra di sceneggiatori per un progetto misterioso legato a Star Wars. È celebre, inoltre, per essere il conduttore del podcastThe Watch, dove a febbraio aveva parlato proprio della serie tv di Harry Potter.

Andrew Greenwald contro Hollywood

Durante il podcast, parlando della serie di Harry Potter ma riferendosi all'ambiente più in generale, Greenwald si era espresso contro il modus operandi a Hollywood accusando le grosse produzioni di sfruttare il lavoro degli sceneggiatori senza retribuirli con la promessa di ottenere incarichi di spicco:

Abbiamo scioperato per evitare che questo succedesse. Se la selezione [dei creatori] è cominciata tendenzialmente alla fine del 2023, [...] e la decisione verrà presa a giugno, parliamo di sei mesi di stress. [..] E alla fine bisognerà sottoporre le idee direttamente a J.K. Rowling e ai piani alti. Parliamo di roba veramente grossa. Perciò alla fine la sensazione è che queste persone capaci [che aspirano al posto] stiano partecipando a un lurido reality show per vincere il biglietto d'oro e ottenere un lavoro che potrebbe non durare.

Greenwald ha infatti spiegato che spesso gli sceneggiatori incaricati di lavorare a un progetto poi vengono sostituiti da altri senza troppi fronzoli, perciò ha sottolineato che partecipare a queste vere e proprie gare dovrebbe, per lo meno, "valerne la pena".

Cosa ha detto Andy Greenwald sui libri di Harry Potter?

Alcuni fan, alla notizia del suo ingaggio, hanno messo in discussione la partecipazione di Greenwald al progetto alla luce di alcune sue dichiarazioni sulla saga di Harry Potter.

Greenwald ha infatti ammesso di non aver letto tutta la saga, il che cozza con il desiderio della Warner Bros. e di HBO di proporre agli spettatori un adattamento fedele dei romanzi, anche se le sue dichiarazioni effettive aggiungo un pizzico di contesto in più:

Credo che non potrò beneficiare dei piaceri derivanti [da un adattamento fedele della serie] perché non ho letto tutti i libri. Li ho letti alla mia figlia maggiore finché non è stata in grado di leggerli da sola e così mi ha battuto. In generale credo che forse ci siano altre possibilità creative all'interno di questo mondo, ma J.K. Rowling ha il controllo di tutto e non credo intenda permettere ad altri di usare i suoi giocattoli. È un suo diritto e ovviamente da questo ne trae profitto, perciò noi dobbiamo allinearci alla sua volontà.

Ha poi aggiunto:

L'idea di un rigoroso adattamento dalla pagina allo schermo è, credo, un modo garantito di avere successo. [...] Sono libri molto lunghi e davvero ricchi, specialmente gli ultimi. La gente li adora e le nuove generazioni li stanno scoprendo e li stanno amando giorno dopo giorno.

"Non sto lavorando alla serie"

"Mi chiedi se [un adattamento fedele] accende il mio interesse? Chiariamolo, nessuno mi ha chiesto nulla, non sono stato coinvolto [nelle ricerche di uno sceneggiatore]" diceva Greenwald nel podcast.

Le cose nel frattempo sono cambiate, a giudicare da quanto indicato sul sito della Writers Guild, e così alcuni fan, su Twitter, hanno avviato una campagna per invitare J.K. Rowling e la produzione a licenziare Greenwald, accusandolo di voler "modernizzare" e "snaturare" i libri della saga.

Va detto che visto che la creatrice Francesca Gardiner è stata coinvolta solamente in estate, è probabile che gli altri sceneggiatori siano stati scelti solamente di recente, perciò ad oggi né Greenwald, né la Warner Bros. e né HBO si sono ancora espressi in proposito