Visto il generale stato di ansia che circonda l’uscita americana di, era abbastanza inevitabile che, prima o poi, sarebbe arrivato un qualche “divieto” in materia di cosplay.

E così è stato.

La catena di multisala Landmark ha fatto sapere, tramite delle dichiarazioni rilasciate dal CEO Ted Mundorff a TMZ, che nei cinema della catena non saranno consentiti “costumi, make up facciale e maschere né ai dipendenti delle strutture né ai clienti”.

Dopo la risposta ufficiale della Warner Bros. ai parenti delle vittime di Aurora – la potete leggere in questa pagina – i genitori di Jessica Gawhi, deceduta durante la strage, hanno diramato una nuova nota:

Nella sua nota ufficiale la Warner Bros. ha sottolineato il suo passato in materia di supporto alle vittime di violenza da armi da fuoco nonché il suo retorico appello pubblico al Congresso affinché vengano approvate leggi più restrittive sul possesso delle armi. Consentiteci di essere chiari: chiedere un cambiamento è un buon primo passo, ma non è neanche lontanamente vicino ad essere abbastanza. Warner Bros., e la sua casa madre, devono passare dalle parole ai fatti annunciando che non sosterranno più economicamente tramite delle donazioni quei politici e legislatori che ostacolano la riforma delle armi.

Chiudiamo questa rassegna con la nota che il Los Angeles Police Department ha diramato, tramite The Wrap, in vista della premiere di Joker.

Nonostante le preoccupazioni della U.S. Army e dell’FBI, la polizia di L.A. specifica:

Non c’è alcuna minaccia credibile al momento, ma monitoreremo con attenzione l’evolversi della situazione.

La U.S.Army e l’FBI, come noto, hanno diramato dei memo dopo la scoperta di alcuni post social degli estremisti “incel”.

Un primo “memorandum”, che segnalava una possibile allerta e non minacce o sospetti specifici, sarebbe stato diffuso il 18 settembre, ma in un altro, di questo lunedì, si legge che la U.S.Army “ha ottenuto delle credibili informazioni d’intelligence dalle autorità texane provenienti dal dark web relative a chiacchiere inquietanti e specifiche circa il prendere di mira un non meglio identificato cinema durante la release del film”.

Vi ricordiamo che Joker sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019.

