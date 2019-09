Si terrà oggi al celeberrimo TCL Chinese Theatre di Hollywood la premiere di, il film che ha trionfato al Festival di Venezia.

Ma dopo una settimana abbondante ricca di aggiornamenti dedicati al generale stato di ansia che circonda la release americana della pellicola, la Warner Bros. ha deciso di ritirare gli inviti inoltrati alla stampa per le interviste sul red carpet. L’accesso sarà garantito solo ed esclusivamente ai fotografi. La mossa è stata chiaramente presa per evitare il riproporsi di spiacevoli situazioni come l’intervista abbandonata da Joaquin Phoenix per via di una domanda “scomoda” (trovate tutto in questo articolo).

Secondo la major, in questi ultimi giorni, “si è parlato molto del film ed è ora che le persone possano vederlo”.

Joker, tutto quello che c’è da sapere sulle recenti polemiche

Joker sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019.

Il film ruoterà intorno all’iconico cattivo e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Gli altri interpreti del film sono Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Bill Camp (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Frances Conroy (le serie TV “American Horror Story”, “Castle Rock” di Hulu), Brett Cullen (“42 – La vera storia di una leggenda americana”, “Narcos” di Netflix), Glenn Fleshler (le serie TV “Billions”, “Barry”), Douglas Hodge (“Red Sparrow”, “Penny Dreadful” in TV), Marc Maron (le serie TV “Maron”, “GLOW”), Josh Pais (l’imminente “Motherless Brooklyn”, “Insospettabili sospetti”), e Shea Whigham (l’imminente “First Man – Il primo uomo”, “Kong: Skull Island”).