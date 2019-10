Batman: ecco il comunicato stampa diramato dalla Warner Bros. sulla mostra a Milano

Riprende dal 7 Ottobre a Milano

la mostra che celebra gli 80 anni

del supereroe di Gotham City

Appuntamento presso lo store Mondadori in Piazza del Duomo, 1

Per omaggiare l’80esimo anniversario del personaggio, DC ha organizzato una serie di festeggiamenti che si continueranno a svolgere durante il corso di quest’anno, in tutto il mondo, con eventi live, fan celebrations, prodotti esclusivi e molto altro. Il più grande detective al mondo con una speciale mostra presso la sala eventi al terzo piano dello store Mondadori in piazza del Duomo a Milano.

Direttamente da Gotham City arriva infatti in Mondadori #Batman80 Years of Technology, la speciale mostra per celebrare gli 80 anni del supereroe più iconico della storia che si terrà da lunedì 7 fino al 20 Ottobre.

I visitatori avranno la possibilità di immergersi nel mondo a fumetti del Cavaliere Oscuro, con venti rari e curiosi albi originali, in un percorso storico-critico incentrato sulla Bat-Tecnologia.

Il racconto si articolerà in una selezione delle pagine, vignette, copertine, che hanno espresso con maggior forza questo lato “Tech”, riportate anche come elemento scenografico della mostra.

Sei opere originali di alto prestigio, tre dell’artista Giuseppe Camuncoli e tre direttamente dalla Cart Galery di Roma, completano l’esposizione.

La celebrazione continuerà con una una Masterclass con Giovanni P. Timpano, fumettista italiano e disegnatore ufficiale della DC Comics, che spiegherà attraverso la sua storia e le sue opere come portare la potenza e il dinamismo dell’uomo pipistrello sulle pagine di un albo a fumetti. L’evento si terrà presso la stessa sala della mostra, sabato 12 Ottobre dalle 17.00 alle 18.00.

L’ingresso all’exhibition e all’evento è gratuito.