Sono in corso già da giorni le riprese didi James Gunn, il cinecomic in uscita nell’agosto del 2021 nelle sale.

Just Jared ha pubblicato un mucchio di foto dal set in cui possiamo vedere, con addosso i costumi di scena, Jai Courtney, Nathan Fillion, Pete Davidson, Michael Rooker, Flula Borg, Sean Gunn, and Mayling Ng.

Stando ai rumour, ancora non confermati, Nathan interpreta Arm-Fall-Off-Boy, Davidson è Blackguard, Rooker veste i panni di Savant, Borg quelli di Javelin, Gunn è Weasal mentre Ng è Mongal.

Trattandosi di JustJared non possiamo riportare neanche una foto con cui linkarvi poi le altre, quindi per ammirarle tutte vi invitiamo a cliccare l’immagine qua sotto.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo Suicide Squad (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.