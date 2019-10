Robert Pattinson rivela la sua ispirazione per la voce di Batman e parla dell’approccio al personaggio

, il futuro nuovodi Matt Reeves, è attualmente impegnato nella promozione stampa di, l’attesissimo nuovo film prodotto dalla A24 e diretto da Robert Eggers.

Abbastanza scontato che, in virtù di certi ben noti impegni futuri della star, le discussioni con i vari magazine and co. finiscano proprio nei “paraggi di Gotham City”.

E da tre differenti interventi, Robert Pattinson ha avuto modo di discutere altrettanti aspetti della questione, dall’ispirazione per la voce di Batman, all’approccio che vuole adottare verso l’icona della DC passando per i complimenti nei confronti di Zoë Kravitz scelta per la parte di Catwoman.

Pattinson spiega che è proprio grazie a The Lighthouse che ha trovato un valido spunto per lavorare sulla voce dell’Uomo Pipistrello:

La voce di Willem Dafoe in questo film mi ha ispirato alquanto a essere onesti. È abbastanza simile a quella che ho intenzione di fare. Credo che Batman abbia questa sorta di voce piratesca.

Potete ascoltare la voce dell’attore nel trailer di The Lighthouse grazie al player qua sotto:

Alla BBC ha invece rivelato:

Volevo fare qualcosa di grosso e, all’inizio dell’anno, sono entrato nel cast del nuovo film di Christopher Nolan [Tenet, ndr.], cosa che mi ha reso molto, molto felice. Poi è arrivato Batman che è stata quasi una sorpresa. Ora che sto cominciando ad addentrarmi nella cosa, non voglio approcciarmi al tutto come al classico grande progetto della grande major dove l’unica cosa a cui pensa un attore è il comfort della propria roulotte. Voglio avvicinarmi al personaggio nella stessa maniera [di un film come The Lighthouse, ndr.], voglio che sia spaventoso, qualcosa in cui perdermi. Chiaramente sarà più difficile perché parliamo di un’icona nota a tantissime persone, ma penso che ci sia comunque spazio di manovra. E se riesci a trovarlo, credo che possa nascere qualcosa di davvero interessante.

Su Zoë Kravitz dice:

Sì, ha tutto quello che una parte come Catwoman richiede, sono molto contento. Zoë è una grande, ci conosciamo da anni e anni. È una persona davvero brillante.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.