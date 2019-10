Sappiamo già da quasi un mese che la Disney ha intenzione di proporre, il kolossal dei fratelli Russo targato Marvel Studios, in svariate categorie degli Oscar: film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio, scenografia, costumi, trucco, sonoro, montaggio sonoro, effetti visivi, colonna sonora.

Il grande assente è Robert Downey Jr.

Dovremo attendere ancora qualche settimana prima di scoprire in quali categorie verrà effettivamente nominato il film, ma ecco che, intanto, sono arrivati online un paio di poster della campagna For Your Consideration.

Potete vederli qua sotto:

Giusto qualche giorno fa, la produttrice esecutiva dei Marvel Studios Trinh Tran dichiarava questo circa la possibilità di vedere Avengers: Endgame in corsa agli Oscar:

È la fine di una saga, per noi, che è durata oltre dieci anni […] Dovrebbe essere giudicato sia come film a sé sia come conclusione di un percorso. È collegato direttamente a Infinity War, perché chiude quella storyline. Ma Infinity War è un film dedicato a Thanos, è separato da Endgame in questo senso. Ed Endgame è il culmine di un percorso, ma anche la storia di come questi personaggi decidono di unire le forze per fermare Thanos e mettere fine a tutto questo.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Cosa ne pensate? Potere dire la vostra nello spazio dei commenti in calce all’articolo!