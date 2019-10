è disponibile nelle nostre sale, e molti fan del franchise non vedono l’ora di rivedere in azione sul grande schermonei panni di Sarah Connor (qui potete leggere la nostra recensione ).

Intervistato da Screen Rant il regista Tim Miller ha parlato del coinvolgimento della Hamilton nel progetto. Miller ha rivelato che probabilmente se la Hamilton avesse rifiutato di tornare anche il regista avrebbe abbandonato il progetto:

Abbiamo avuto un breve periodo in cui abbiamo discusso di varie opzioni prima di dire “Beh, cosa succederebbe se Linda tornasse?”. Perché sarebbe la cosa più ottimale. Una volta che abbiamo iniziato a parlare della cosa non abbiamo pensato ad altro, fino a quando Jim non ha ricevuto una risposta. Quindi tutti noi lo abbiamo semplicemente seguito. Perché se Linda dice di sì allora la cosa ci spinge a prendere un sacco di decisioni. E se lei dice di no allora devi fare qualcosa di completamente diverso [..] Quindi tutte le strade portavano a Linda, non so cosa ci fosse oltre. Probabilmente niente. Probabilmente avrei abbandonato se non avesse accettato di farlo.