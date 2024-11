Terminator: Destino oscuro, Tim Miller risponde alle critiche sulla morte di John Connor: "Lo ha voluto James Cameron"

Il regista di Terminator: Destino oscuro Tim Miller è tornato a parlare del flop del suo film arrivato al cinema nel 2019, che ha incassato appena 261,1 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il regista ha parlato della delusione al botteghino e dei fan:

Il mio Terminator non ha fatto impazzire il mondo nonostante mi sia avvicinato al progetto con le migliori intenzioni. [...] Nessuno aveva intenzione di smontare i sogni più cari di nessuno, nessuno voleva causare polemiche. Molte persone non hanno apprezzato Terminator: Destino oscuro per motivi con cui non avevo nulla a che fare. Primo, perché era il sesto film [della saga], e secondo perché abbiamo ucciso John Connor. Ma quando James Cameron vuole una cosa, con cui sono d'accordo tra parentesi, allora devi farla e basta.