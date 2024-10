Terminator: The Sarah Connor Chronicles, lo showrunner svela di cosa avrebbe parlato la terza stagione mai realizzata

Sono passati 15 anni dalla cancellazione di Terminator: The Sarah Connor Chronicles, e in una lunga intervista con Empire incentrata sui quarant'anni del franchise il creatore Josh Friedman è tornato a riflettere sull'ambiziosa serie tv prodotta da James Cameron, rivelando come sarebbe proseguita la storyline di Josh Connor se vi fosse stata una terza stagione.

Ho scritto il finale della seconda stagione, e già sapevo che probabilmente sarebbe stato definitivo. Volevo scrivere qualcosa che fosse al confine di una conclusione, emotivamente, ma che ci permettesse di fare qualcosa se avessimo ottenuto una terza stagione. Volevo scrivere un episodio che fosse una riflessione su ‘Stai attento a cosa desideri’. John ama Cameron, ma è come Pinocchio: non è una ragazza vera. Quindi, ok, cosa succederebbe se incontrasse la vera umana [su cui è stato modellato il Terminator Cameron]? John non ama mai essere John, non gli piace il peso del suo ruolo. Allora, cosa succederebbe se ottenesse l'oggetto del suo desiderio? Arriva nel futuro, incontra suo padre, incontra la ragazza che non poteva avere, ma in carne e ossa. E nessuno sa chi sia, quindi non ci sono pressioni sul suo ruolo. Sembrava che potesse finire lì, ma che non sarebbe finita. Mi è dispiaciuta la cancellazione. Volevo fare di più, anche se personalmente mi sentivo soddisfatto. Non volevo che sembrasse come se l'ago fosse stato sollevato bruscamente dal disco. Volevo che sembrasse che la canzone fosse finita. Anche se l'album non lo era...