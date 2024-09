Terminator: James Cameron ha dei progetti per il futuro della saga, in arrivo nuovi film?

Pubblicazione: 20 settembre alle 11:00

Terminator, uno dei cult del genere sci-fi. compie 40 anni e James Cameron ha ora rivelato che ha più di un'idea per proseguire la saga con nuovi film.

Questo è il momento in cui ti liberi di tutto ciò che è specifico degli ultimi 40 anni di Terminator, ma vivi secondo quei principi.

Il filmmaker non sembra infatti preoccupato per i risultati poco brillanti ottenuti dal recente Terminator: Destino Oscuro , ideato come sequel del secondo capitolo Il Giorno del Giudizio. Intervistato da Empire, Cameron ha spiegato:

Se ti addentri troppo in quel mondo, allora perdi i possibili nuovi spettatori perché al nuovo pubblico interessa molto meno ciò a cui pensi debbano tenere. Quello è il pericolo, ovviamente, e lo stesso vale per Avatar, ma penso che abbiamo dimostrato di avere qualcosa da offrire ai nuovi spettatori.

Il progetto sembra quindi quello di raccontare nuove storie ambientate nello stesso universo, ma con personaggi differenti:

Nei potenziali sequel non dovrebbero quindi apparire Arnold Schwarzenegger o Linda Hamilton, e i personaggi iconici che hanno portato sugli schermi. Cameron ha ribadito:

Hai dei protagonisti impotenti, essenzialmente, che lottano per sopravvivere, che non hanno alcun sostegno dalle strutture del potere esistenti, e devono aggirarli, ma in qualche modo mantenere un certo senso della morale. E poi ci inserisci l'Intelligenza Artificiale. Quei principi sono solidi nella narrazione contemporanea, giusto? Quindi non ho dubbi che i prossimi film di Terminator non saranno solo possibili, ma avranno anche un grande successo. Ma questo è il momento in cui ti devi liberare di tutta l'iconografia specifica.

Il regista, nonostante sia al lavoro sul terzo capitolo di Avatar, ha quindi aggiunto che le sue idee potrebbero presto concretizzarsi:

Si tratta di qualcosa di più rispetto a un semplice progetto. Quello è ciò che stiamo facendo ed è tutto quello che dirò per ora.