The Batman: Jayme Lawson nel cast, sarà il suo debutto al cinema

Nuovo ingresso nel cast di The Batman: Collider rivela infatti che Jayme Lawson parteciperà al film in un ruolo non ancora specificato. Si tratta del primo film per la giovane attrice, che da poco si è diplomata alla Juillard: non ha ancora una sua pagina IMDb ma ha firmato un contratto con la United Artists Agency, che le ha procurato l’ingaggio, e ha partecipato a diverse rappresentazioni teatrali: è stata Giulietta in Romeo e Giulietta, Lady Macbeth in Macbeth e ha lavorato anche nell’Amleto.

Come dicevamo, ancora non si sa che parte andrà a interpretare nel film, ma Collider fa notare che in un video pubblicato sul sito della Juillard la Lawson afferma che il ruolo dei suoi sogni è quello di Catwoman. Sappiamo comunque che sarà Zoe Kravitz ha interpretare quella parte nella pellicola di Matt Reeves.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.