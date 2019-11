, l’iconico e leggendariodella Trilogia di, è stato recentemente impegnato nella promozione stampa di(in originale), il film di James Mangold ( Logan: The Wolverine ) basato sul libro del 2010 di A.J. Baime “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans”.

In una nuova intervista col Toronto Sun Christian Bale è tornato inevitabilmente a parlare proprio dei suoi giorni come Batman visto che l’ultima domanda che gli è stata posta dalla testata aveva proprio a che fare con l’argomento.

Ecco la nostra traduzione delle parole dell’attore:

Sapevamo che dovevamo reinventare il personaggio. Ci sono state delle persone che mi hanno letteralmente riso in faccia quando dissi loro che stavamo facendo un nuovo tipo di Batman. E credo che la ragione della sua riuscita sia da attribuire innanzitutto alla precisa visione di Chris. Ma anche perché non siamo mai stati così arroganti da dare per scontato che avremmo avuto modo di fare più di un film. Questo era un concetto sul quale Christopher insisteva sempre. Diceva sempre “Eccoci qua. Stiamo facendo un film. Ed è tutto quello che abbiamo”. Poi quando sono venuti da noi a chiederci “Volete farne un altro?” è stato fantastico, ma l’approccio rimaneva al motto di “Eccoci qua. E non avremo un’altra opportunità”. Poi rieccoli con “Ok, facciamone un terzo”. Chris mi ha sempre detto che se fossimo stati così fortunati da realizzarne tre ci saremmo dovuti fermare. “Dobbiamo smettere e passare ad altro dopo il terzo” era solito dire. Poi quando, in maniera alquanto inevitabile, sono venuti a chiederci “Ma che ne dite di un quarto?” io ho risposto che dovevamo restare fedeli al sogno di Chris che aveva sempre sperato di dare vita a una Trilogia. Non dilunghiamoci troppo diventando troppo indulgenti con un quarto capitolo. Ed è per questa ragione che Chris ha lasciato perdere. E, dopo di ciò, sono stato informato che i miei servizi non erano più richiesti [ride, ndr,].

Vi ricordiamo che la nuova iterazione cinematografica del personaggio sarà interpretata da Robert Pattinson.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.