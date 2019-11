, interprete di Mantis nell’Universo Cinematografico della Marvel, è entrata a far parte del cast di7 e 8.

A rendere nota la cosa il regista Christopher McQuarrie con un post pubblicato su Instagram che potete vedere direttamente qua sotto:

Verso la metà di settembre abbiamo appreso che anche Haley Atwell è entrata a far parte del cast delle due pellicole che, con tutta probabilità, chiuderanno l’avventura di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt.

L’interprete dell’Agente Carter nell’Universo Cinematografico della Marvel commentava così la cosa:

Sono felicissima di affiancare Tom Cruise e Christopher McQuarrie per i prossimi DUE film di Mission Impossible. Passare da una piece teatrale nel West End, alle registrazioni di un audio libro, a una serie animata Disney/Marvel e adesso all’essere una protagonista femminile in un grosso franchise d’azione è il tipo di varietà che alimenta la mia curiosità e che continua a farmi imparare, spingendomi a essere migliore e a fare di meglio. Non vedo l’ora di condividere questa avventura con voi. Per lo più attraverso le mie lamentele da sudata durante gli allenamenti mentre vomiterò per l’emozione e la stanchezza. Beati voi.