Vedremo maialle prese con un cinecomic dedicato a

Abbiamo già parlato in maniera alquanto approfondita della corposa chiacchierata fatta da JJ Abrams insieme a Rolling Stone per la promozione stampa di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, ma dobbiamo tornare un secondo sull’articolo per un interessante inciso che ha a che fare con la concorrenza di casa Warner.

Il giornalista del magazine, nell’osservare la pletora di giocattoli di Superman presenti alla Bad Robot, la compagnia di JJ Abrams, porta il filmmaker a dire, in maniera “poco convinta” secondo il reporter, che lui e la Warner “Non hanno ancora avuto quel genere di discussioni”.

Vale la pena fare una doppia premessa.

Alcuni di voi ricorderanno che, in passato, JJ Abrams era già stato coinvolto nella sceneggiatura di una pellicola sull’Uomo d’Acciaio che doveva intitolarsi Superman Flyby con McG in cabina di regia. Il film, ispirato a The Death of Superman e all’arte di Alex Ross, era in pre-produzione avanzata nel 2002, quando venne bloccato a causa del budget troppo elevato (si parlava di ben 400 milioni di dollari).

Tanta acqua è passata sotto ai ponti in quasi 20 anni e, a metà settembre circa, JJ Abrams e la sua Bad Robot hanno formalizzato un accordo generale con WarnerMedia per una cifra che, secondo l’Hollywood Reporter, è più vicina ai 250 milioni di dollari che al mezzo miliardo citato in passato. È la prima volta che Abrams racchiude tutti i suoi accordi televisivi e cinematografici per il futuro sotto un unico tetto, ed è quello della Warner Bros., con cui ha collaborato molto in passato.

Il nuovo patto durerà fino al 2024 ed è descritto come esclusivo, anche se la Bad Robot ha diverse produzioni in corso con varie realtà; Abrams e la sua compagnia creeranno film per il cinema, serie per la televisione e per la piattaforma streaming di prossima apertura HBO Max, videogiochi e contenuti digitali. Il regista onorerà impegni precedenti presi con altre compagnie (inclusa la Paramount Pictures e la Lucasfilm), ma tendenzialmente d’ora in poi dovrebbe lavorare solo per Warner, la quale secondo alcune voci riportate sempre dall’Hollywood Reporter avrebbe fatto un investimento diretto nella Bad Robot.

Sarà molto interessante constatare se, in un futuro decisamente prossimo, il regista del settimo e del nono capitolo di Star Wars finirà per mettere effettivamente mano alla leggendaria icona della DC Comics.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film di Superman, o un cinecomic dedicato a un altro personaggio DC Comics, diretto da JJ Abrams?

