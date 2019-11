Nei primi mesi del 2020,, il film dicon Robert Pattinson nei panni dell’icona della DC Comics, dovrebbe entrare ufficialmente in produzione.

Nelle ultime settimane sono arrivate svariate notizie di casting, fra annunci confermati, Zoë Kravitz come Catwoman, Paul Dano come Enigmista, Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Andy Serkis per Alfred Pennyworth e Jayme Lawson in un ruolo misterioso, e in attesa di ufficialità, come Colin Farrell per il ruolo di un’altra iconica nemesi di Batman, ovvero Pinguino.

Ciò non ha chiaramente impedito alla stampa americana presente al junket di Jumanji – The Next Level in quel di Cabo di chiedere a Danny DeVito un parere sulla prospettiva di vedere Farrell nei panni del villain.

DeVito, lo ricordiamo, ha interpretato Oswald Cobblepot (Pinguino) nel cult di Tim Burton “Batman – Il Ritorno” uscito nelle sale nel 1992.

Ecco cosa ha detto la star italoamericana:

Colin è un bravissimo attore ed è un mio buon amico. Lo conosco da anni e penso che farà un ottimo lavoro nei panni di Pinguino. Sarà davvero interessante osservare il suo approccio al personaggio.

Danny DeVito e Colin Farrell sono recentemente apparsi in Dumbo, il film Disney di Tim Burton basato sull’omonimo Classico d’Animazione della Casa di Topolino.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

