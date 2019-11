Non cerco di sminuire i bambini e la loro capacità di gestire la visione della violenza, ma è la verità. Quando parlo di Halloween in pubblico, o quando partecipo a tour promozionali di libri per bambini, a volte la gente si avvicina, arriva con un bambino di cinque anni al seguito e mi dice: “Il mio Bobby adora Halloween. Non è vero, Bobby?”. Io a quel punto li guardo in cagnesco con una faccia da ma-che-cazzo-ti-dice-il-cervello… sei il peggiore se mostri Halloween a bambini così piccoli. Ho idee molto chiare, come avrete capito, su cosa è giusto mostrare o meno ai bambini.