Benvenuti in una nuova Gotham – quella di Harley Quinn. Luminosa. Vibrante. Colorata. E assolutamente folle.

“Se vuoi raccontare una storia bene, devi cominciare dall’inizio,” esclama Margot Robbie in voice over mentre compaiono i loghi degli studios all’inizio del film. “Dicono che dietro a ogni uomo di successo ci sia una ragazza cazzuta. Immagino che tutte le belle cose abbiano una fine. Quindi ci siamo lasciati.” Vediamo una Harley scompigliata che viene scaraventata sulla strada da uno sgherro. “Mister Jay era davvero distrutto a riguardo,” esclama la ragazza. Ma nelle immagini vediamo lei in lacrime contro la porta che chiama Joker, senza ricevere una risposta. Harley Quinn, ovviamente, non è un narratore molto affidabile. E la cosa continua così.

“Sono andata in un posto tutto mio davvero favoloso,” ma la vediamo in un appartamento disordinatissimo, dove sta tatuando la sua stessa gamba, lancia coltelli a un disegno di Joker e si taglia i capelli. Per sbaglio taglia le sue code di cavallo, si guarda allo specchio e inizia a piangere agghiacciata dal suo nuovo aspetto.

“Mi sono anche aperta alla possibilità di nuovi amori,” e la vediamo entrare in una sorta di canile abusivo dove trova le sue amate iene. Le abbraccia e le coccola mentre il proprietario, terrorizzato, le dice che accetta ogni tipo di pagamento. “La cosa importante di un nuovo amore,” continua lei, “è che devi nutrirlo.” Letteralmente: la iena mastica un arto amputato mentre Harley spreme del formaggio liquido in bocca.

“E così in men che non si dica ero di nuovo in piedi, pronta a farmi dei nuovi amici”, Harley al Roller Derby ci dà dentro con i pattini. Nella folla vediamo Cassandra Cain (Ella Jay Basco) che fa il tifo per lei e, già che c’è, ruba il portafoglio a qualcuno.

“Per Gotham era arrivato il momento di incontrare la nuova Harley Quinn, quindi mi misi in gioco,” vediamo Harley camminare allegramente in giro tra i suoi amici del Derby, che però parlano malissimo di lei. “Alcune persone non sono in grado di stare da sole,” esclama una persona. “Tornerà da lui non appena lui schioccherà le dita.” Harley è distrutta: lascia andare i cocktail che stava portando a loro e se ne va, trangugiandone uno mentre esce.

“Il nostro amore sbocciò in un impianto chimico industriale decisamente tossico e, per mia fortuna, quando sono ubriaca ho le mie migliori idee”: Harley va alle industrie ACE Chemical e urla “Ho un’idea fantastica!” Sale a bordo di un camion cisterna e va in direzione dell’impianto chimico, inseguita dall’autista. Mentre accelera, si strappa la collana Puddin, mormorando “brutto stronzo!” e la lancia dal finestrino. A quel punto vediamo una serie di flashback in cui la vediamo saltare dentro la cisterna (non vediamo mai Joker, solo la caduta della ragazza). Tornati al presente, vediamo Harley bloccare l’acceleratore del camion e saltare dal veicolo in corsa, che si schianta contro l’impianto causando una gigantesca esplosione che dipinge il cielo notturno di Gotham dell’immagine coloratissima di Harley Quinn.

“Era la conclusione di cui avevo bisogno, un nuovo inizio, la possibilità di essere una donna indipendente,” conclude Harley in voiceover, e la vediamo allontanarsi.